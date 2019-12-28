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Uçankuş TV HD kanal frekansı ayarları

Uzun yıllardır SD yayın yapan ve izleyicilerin ilgiyle takip ettiği Uçankuş TV yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Kanal yeni yayın dönemiyle HD yayına başlayacak. işte Uçankuş TV HD kanal frekansı ayarları.

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:37
Uçankuş TV HD kanal frekansı ayarları

Uçankuş TV ses getirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en farklı konsepti ile izleyicilerin odak noktası olmayı başardı. Uzun süredir SD yayın ile Türksat 4a uydusunda yer alan kanal şimdilerde HD yayına geçmenin heyecanını yaşıyor. Kanalın yeni logosu ve frekans bilgileri de açıklandı.

Uçankuş TV

Kanal SD ve HD olarak yayın hayatına devam edecek. İşte Uçankuş TV’nin frekans bilgileri;

  • Frekans: 12.245
  • Polarizasyon: Yatay (H)
  • Sembol Oranı: 27.500
  • FEC: 5/6

Uçankuş TV yeni yılla birlikte HD yayına geçecek.

Son Güncelleme: 28.12.2019 17:37
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Nuri 2019-12-28 21:41:32

Çok güzel haber bekliyorduk

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