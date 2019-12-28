Uçankuş TV HD kanal frekansı ayarları

Uçankuş TV ses getirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en farklı konsepti ile izleyicilerin odak noktası olmayı başardı. Uzun süredir SD yayın ile Türksat 4a uydusunda yer alan kanal şimdilerde HD yayına geçmenin heyecanını yaşıyor. Kanalın yeni logosu ve frekans bilgileri de açıklandı.

Kanal SD ve HD olarak yayın hayatına devam edecek. İşte Uçankuş TV’nin frekans bilgileri;

Frekans: 12.245

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

Uçankuş TV yeni yılla birlikte HD yayına geçecek.