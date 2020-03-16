betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87888
ALTIN
311.129
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8934
EURO
7.1690

Ünlü sunucu koronavirüsüne yakalandı, eşiyle birlikte karantinaya alındı

TV2 ekranlarında 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul'e koronavirüsü teşhisi konuldu. Sosyal medya hesabından koronavirüsü salgını tedavisi gördüğünü duyuran Akkul, eşiyle birlikte karantinaya alındığını söyledi.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:57
Ünlü sunucu koronavirüsüne yakalandı, eşiyle birlikte karantinaya alındı

Ünlü televizyon sunucu Burak Akkul, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yakalandı. Eşi Seda Akkul ile birlikte TV 2 ekranlarında yayınlanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak koronavirüsü testlerini pozitif çıktığını ve hastalık ile ilgili tedavi gördüğünü duyurdu.

Burak Akkul

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akkul, twitter hesabından koronavirüs testlerinin sonucu hakkında açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bit ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim." 

Çalıştığı kanal için gezi programı hazırlamak için dünyanın çeşitli ülkelerine giden Burak Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gündür tedavi gördüğünü belirttiği videosunda Sağlık Bakanlığı'ndan da yardım isteyerek şöyle konuştu:

Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..."

İşte, Burak Akkul'un hastalığı ile ilgili açıklaması:

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüBurak Akkulçok GezentiTeşhis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç dizi koronavirüsü nedeniyle setlere ara verdi
Üç dizi koronavirüsü nedeniyle setlere ara verdi
Korona Dominik'te! Survivor ne olacak?
Korona Dominik'te! Survivor ne olacak?
Justin Timberlake ve Anderson .Paak düeti yayında
Justin Timberlake ve Anderson .Paak düeti yayında
Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Netflix'te Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi
Netflix Türkiye’den 6 yeni proje müjdesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı yayında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. Bölüm Fragmanı yayında

Popüler Haberler

18 Mart Çanakkale Şiirleri 2-3-4 Kıtalık Kısa ve Uzun Şiirler
16 Mart Pazartesi kanalların güncel yayın akışları belli oldu. KANAL D, FOX TV, ATV, Star TV, TV8, Show TV ve Star TV yayın akışları!
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
2020 yılında park cezası ne kadar oldu? Park cezası güncel ücreti
Badem göz estetiği nedir? Badem göz ortalama estetik fiyatları
Netflix hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır? Netflix abonelik bitirme
Market alışverişin daha hesaplı hale getirmek için öneri ve yöntemler
Gebelikte cinsellik zararlımıdır? Hamilelikte cinsel hayat nasıl olmalıdır?
Burun estetiği fiyatları ortalama ne kadardır? Burun estetiği zor mudur?
2020 Metro marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro market hafta içi ve hafta sonu mesai, çalışma saatleri
Koronavirüs salgını Türkiye'de var mı, görüldü mü? Koronavirüs'den nasıl korunulur?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarına zarar veren kişi Ece Erken mi?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
İş arayan işsize devletten aylık 900 Lira iş bulma yardımı
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
Birikim yapmaya yardımcı Mobil uygulamalar listesi
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır 2020 adres değişikliği edevlet üzerinden yapılır mı? Adres değişikliği gerekli belgeler nelerdir?
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Tüberküloz maaşı Ve SSPE hastalarına yardım programı başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.