Ünlü sunucu koronavirüsüne yakalandı, eşiyle birlikte karantinaya alındı

Ünlü televizyon sunucu Burak Akkul, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yakalandı. Eşi Seda Akkul ile birlikte TV 2 ekranlarında yayınlanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak koronavirüsü testlerini pozitif çıktığını ve hastalık ile ilgili tedavi gördüğünü duyurdu.

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akkul, twitter hesabından koronavirüs testlerinin sonucu hakkında açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bit ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim."

Çalıştığı kanal için gezi programı hazırlamak için dünyanın çeşitli ülkelerine giden Burak Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gündür tedavi gördüğünü belirttiği videosunda Sağlık Bakanlığı'ndan da yardım isteyerek şöyle konuştu:

Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..."

İşte, Burak Akkul'un hastalığı ile ilgili açıklaması: