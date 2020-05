Ünlü yönetmen Luca Guadagnino Scarface

Dünyanın en başarılı kült filmlerinden biri olarak gösterilen Scarface filmi yeniden çekilecek. Yaralı Yüz lakaplı gangster hikayesinin anlatıldığı filmde efsane isim Al Pacino yer alıyordu. Film Luca Guadagnino yönetmenliğinden yeninden çekilecek.

1983 yılında Al Pacino’nun efsane oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran filmin yeni versiyonu ünlü yönetmen Luca Guadagnino yeniden beyaz perdeye aktarılacak. Ünlü yönetmen daha önce de korku filmlerinin klasiği olarak gösterilen Suspiria’yı çevirerek Call Me By Your Name adlı filmle herkesin beğenisini kazanmıştı. Ünlü İtalyan yönetmen şimdide Yaralı Yüz filmini yeniden beyaz perdeye aktaracak.

Yeni filmin senaryosunu Joel ve Ethan Coen kardeşler kaleme alacak. Al Pacino’nun başrolünde yer aldığı filmde Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham isimler yer alıyordu. 1983 yapımı filmin yönetmenliğini ise Brian De Palma yapmıştı. Yeni filmin eskilere göre daha çok göçmenlik hikayelerini anlatacağı ve Los Angeles’ta geçeceği söyleniyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:39