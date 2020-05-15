Ünlü yönetmen Luca Guadagnino Scarface

Dünyanın en başarılı kült filmlerinden biri olarak gösterilen Scarface filmi yeniden çekilecek. Yaralı Yüz lakaplı gangster hikayesinin anlatıldığı filmde efsane isim Al Pacino yer alıyordu. Film Luca Guadagnino yönetmenliğinden yeninden çekilecek.
Yeni filmin senaryosunu Joel ve Ethan Coen kardeşler kaleme alacak. Al Pacino’nun başrolünde yer aldığı filmde Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham isimler yer alıyordu. 1983 yapımı filmin yönetmenliğini ise Brian De Palma yapmıştı. Yeni filmin eskilere göre daha çok göçmenlik hikayelerini anlatacağı ve Los Angeles’ta geçeceği söyleniyor.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:39