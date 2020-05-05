Ünlü yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında kansere yeni düştü

Uzunca bir süredir kanserle mücade eden Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Özer Kızıltan, hayatını kaybetti. 57 yaşındaki yönetmenin bu güne kadar; Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlerin projelerinde imzası bulunuyordu.

Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek gibi dizlerde de yönetmen koltuğuna oturan ve bunlar gibi pek çok başarılı projelerde yer alan yönetmen Özer Kızıltanın uzun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Özer Kızıltan'ın ölüm haberini ise sosyal medyada Antrakt Sinema hesabı duyurarak mesajında, "Yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında hayatını kaybetti. Özer Kızıltan 2005 yılında 'Takva' isimli filmi çekmişti. Birçok televizyon dizisi de yöneten Özer Kızıltan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu" ifadelerini kullandı.

ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezun oldu. Okuldayken, Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, İlhan Arakon, Sami Şekeroğlu gibi ustalardan teorik ve pratik dersler alan Kızıltan, 2005 yılında ilk uzun metrajli sinema filmini "Takva" adı ile çekti. Bu film ile bir çok ödül kazandı.

Yönetmen Özer Kızıltan'ın, 2005 yılında yaptığı Takva'dan sonra kendisini en çok etkileyen sinema filmi senaryosunun 2011 yılında çektiği "Beni Unutma" oldu. Bir çok sinema filmi ve televizyon dizilerini yöneten Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı Selda Alkor, Burcu Kara, Nihat Altınkaya ve Sinan Albayrak'ın başrollerini paylaştığı 'Tozlu Yollar' isimli dizi Atv ekranlarında 2013 yılının mart ayında oynamaya başladı.

Yönetmen Olduğu Filmler :

2013 - Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2011 - Küçük Hanımefendi (TV Dizisi) 1. Sezon

2011 - Beni Unutma (Sinema Filmi)

2010 - Sensiz Yaşayamam (TV Dizisi)

2008 - Son Ağa (TV Dizisi)

2008 - Karamel (TV Dizisi)

2007 - Yaralı Yürek (TV Dizisi)

2007 - Sessiz Fırtına (TV Dizisi)

2009 - Elveda Rumeli (TV Dizisi) 3. Sezon

2006 - Yalancı Yarim (TV Dizisi)

2006 - Mavi Kuş (TV Filmi)2006 - Cemile (TV Dizisi)

2005 - Yanık Koza (TV Dizisi)2005 - Takva (Sinema Filmi)

2004 - Yağmur Zamanı (TV Dizisi)2004 - Müjgan Bey (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (TV Dizisi)2002 - Gülbeyaz (TV Dizisi)

2000 - Zümrüt/ Gözlerim Aklına Gelirse (Sinema Filmi)

1994 - Son Kuşlar da Gitti (Kısa Film) (+senaryo)

1993 - Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını (Kısa Film) (+senaryo)