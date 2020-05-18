Ünlü Youtuber Enes Batur'un

Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur sinema dünyasına da hızlı bir giriş yaptı. Enes Batur’un “Hayal mi Gerçek mi” adıyla beyaz perdeye sunduğu film izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Son günlerde intenette en çok merak edilen filmlerden biri de Hayal mi Gerçek mi filmi oldu.

İzleyiciler sinema salonlarında büyük başarı kazanan filmin konusunu, oyuncu kadrosunu be çekim yerlerini merak ediyor. Filmde Enes Batur’un hayatında yaşadığı gerçek olaylara yer verilmektedir.

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi konusu

Filmde Enes Batur’un yaşamında başına gelen olaylar anlatılmaktadır. Filmin başlarında Enes Batur’un ortaokul ve lise döneminde arkadaşları tarafından dışlanan hayatına yer verilirken, Batur’un Youtube’a video yüklemeye başlaması sonucu hayatında olan değişikliklere yer verilmektedir. Filmde Enes Batur’un ünlü olmasının ardından geçmişte onu umursamayan arkadaşların nasıl intikam aldığı esprili bir dille aktarılıyor.

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi nerede çekildi

Filmin tüm sahneleri İstanbul’un farklı bölgelerinde çekilmiştir.

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi oyuncu kadrosu

Filmde Enes Batur’a güzel oyuncu Ceyda Düvenci eşlik ediyor. İkilin yanı sıra filmde şu isimler yer alıyor;

Bekir Aksoy

Bilal Hancı

Atakan Özyurt

Fatih Yasin

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Baturay Anar

Başak Karahan

Kaya Giray

Berk Muhammet

Burak Güngör

Şeyda Erdoğan

Sude Çınar

Berk Güler

Duru Önver

Çağla Demirel

Efecan Koçyiğit

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:03