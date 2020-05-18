Ünlü Youtuber Enes Batur'un

Ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur sinema dünyasına da hızlı bir giriş yaptı. Enes Batur’un “Hayal mi Gerçek mi” adıyla beyaz perdeye sunduğu film izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Son günlerde intenette en çok merak edilen filmlerden biri de Hayal mi Gerçek mi filmi oldu.
İzleyiciler sinema salonlarında büyük başarı kazanan filmin konusunu, oyuncu kadrosunu be çekim yerlerini merak ediyor. Filmde Enes Batur’un hayatında yaşadığı gerçek olaylara yer verilmektedir.
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi konusu
Filmde Enes Batur’un yaşamında başına gelen olaylar anlatılmaktadır. Filmin başlarında Enes Batur’un ortaokul ve lise döneminde arkadaşları tarafından dışlanan hayatına yer verilirken, Batur’un Youtube’a video yüklemeye başlaması sonucu hayatında olan değişikliklere yer verilmektedir. Filmde Enes Batur’un ünlü olmasının ardından geçmişte onu umursamayan arkadaşların nasıl intikam aldığı esprili bir dille aktarılıyor.
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi nerede çekildi
Filmin tüm sahneleri İstanbul’un farklı bölgelerinde çekilmiştir.
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi oyuncu kadrosu
Filmde Enes Batur’a güzel oyuncu Ceyda Düvenci eşlik ediyor. İkilin yanı sıra filmde şu isimler yer alıyor;
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Baturay Anar
Başak Karahan
Kaya Giray
Berk Muhammet
Burak Güngör
Şeyda Erdoğan
Sude Çınar
Berk Güler
Duru Önver
Çağla Demirel
Efecan KoçyiğitGüncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:03