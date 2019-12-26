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Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

History'nin en ünlü yapımları arasında yer alan Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Fenomen yapımın yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar belli oldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:20
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

History’nin en ünlü dizileri arasında bulunan Vikings geçtiğimiz hafta final sezonunun dördüncü bölümü ile izleyicilerle buluştu. Vikings 6. sezon 4. bölümü All The Prisoners başlığıyla seyircilerin karşısına çıktı.

Vikings 6. sezon 4. bölümde neler oldu?

Vikings’in son bölümünde Lagertha, haydut saldırısı için köyü hazırlamaya çalışmaktadır. Norveç’in geleceğini kurtarmak için Olaf’ın yeni bir planı vardır. Ivar da bu süreçte genç varis Igor’u kendi safına çekmeye çalışmaktadır.

Vikings 6. sezon 4. bölüm reytingleri nasıl?

Vikings dizisi dördüncü bölümüyle 18-49 yaş kategorisinde 961 bin izleyiciyle 0.2 reyting oranı elde etmeyi başardı.

Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Vikings dizisi Michael Hirst tarafından kaleme alınıp David Frazere’nin yönetmenliğinde ekranlara taşınıyor. Sezonun beşinci bölümü ‘’The Key’’ başlığıyla 1 Ocak 2020 Çarşamba günü History’de sevenleriyle buluşacak.

Vikings 6. sezon 5. bölüm konusu ne?

Kral ve soylular Harald’ın toprakların ziyaret etmekteyken, Kral Olaf Norveç’e hükmedecek kral seçiminin sonucundan emindir. Ancak seçim beklediği gibi ilerleyemeyebilir. Lagertha, haydut saldırıları sebebiyle köyü korumaya çalışmaktadır. Ivar ise talihsiz geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Vikings yeni bölümden kareler

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vikings 6. sezon 5. bölüm yayınlandı

Son Güncelleme: 26.12.2019 14:20
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