Vikings yeni sezon ne zaman başlayacak? Vikings yeni bölümleri nereden izlenir?

Son sezonunda Ivar İngiltere'ye saldırı hazırlığı yaparken, Ivar’a karşı birleşen kardeşler onu tahttan indirmeyi başarmıştı. Ragnar Lothbrok’un ilk oğlu olan Bjon ise Kattegat tahtına geçmesiyle önemli bir başarı elde etmişti. Kimliğini gizleyen Ivar hem intikam hem de taht peşindeydi.

Heyecanla son bulan 5.sezonun ardından. Vikings izleyicilerini yine heyecan dolu bir 6.sezon beklemekte, Lagertha harekete geçmek zorunda kalacak. Ivar, Oleg’in dost görüntüsünün altında yatan tehditlerin farkında, Bjon ise eski düşmanının yardım isteğini cevapsız bırakmayacak.

Vikings 6. Sezonun ilk bölümü Amerika’da Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 00:55’te yayınlanacak. Vikinglerin hayatını konu alan dizi Türkiye’de DMAX tarafından yayınlanacak. Yeni bölümün alt yazılı hali perşembe sabah 11:00’da DMAX intenet sitesi üzerinden izlenebilecek.