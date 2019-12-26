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Virgin River dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Virgin River için 2. sezon onayı

Netflix orjinal dizileri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dizisi Virgin River kısa sürede izlenme ve beğeni oranları ile en merak edilen diziler arasında yerini aldı. Kullanıcılar Virgin River dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak, Netflix Virgin River için 2. sezon onayı başlıklı haberlere yöneldi. İşte Yeni dizi Virgin River ile ilgili tüm merak edilenler.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:28
Virgin River dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Virgin River için 2. sezon onayı

Netflix’in orijinal içeriklerinden bir tanesi olan ve ilk sezonunda yayınlanan bölümleri ile adından söz ettiren Virgin River hakkında pek çok konu merak edilmeye başlandı. 6 Aralık tarihinde yayınlamaya başlayan Netflix Orijinal dizisi çok fazla beğenilerek merak edilenlerin başında yerini aldı.

virgin river

Kısa süre içerisinde bu kadar beğenilen ve izlenen dizininin 2. Sezonuna Netflix’ten onay geldi. Yeni sezonunun 10 bölümden oluşacağı bilinse de yayın tarihi henüz kesinleşmedi ve bilinmiyor.

Romantik-dram türünde olan dizinin yoğun izlenme ve beğenme oranları karşısında Netflix izleyicilere teşekkür etmeyi de unutmadı.

Virgin River yeni sezon onayı almayı başardı

Netflix orijinal yapımı olan Virgin River, Robyn Carr’ın yazdığı 20 kitabın uyarlaması olarak biliniyor. Kitabın dikkat çekici konusuna güvenen Netflix diziyi çekmeye başladığını duyurduğunda merak edilmeye başlanmıştı. Melinda Monreo, yeniden başlamak ve anıları unutmak için her şeyden uzaklaşmanın yolunu arayan birisidir. Kalifoniya’ya bağlı olan Virgin River kasabasına hemşirelik için başvuru yapar. Ancak başka bir yere gitmenin fayda etmeyeceğini anlar. Küçük kasabanın evi olması için çok uğraşır. Bu küçük kasaba da hayatına yeniden başlamak ve kasabayı evi yapmak için çok çaba sarf eder ve olaylar gelişir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:28
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