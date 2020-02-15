Vuslat dizisi final mi yapıyor? Vuslat dizisi ne zaman final yapacak? Vuslat neden yok, neden bitti?

TRT 1’de yayınlanan Vuslat dizisi için beklenmedik bir haber geldi. 2 sezon önce TRT 1’de başlayan Vuslat dizisi için final kararı alındığı öğrenildi. Tv100’de yer alan habere göre, TRT 1’de Pazartesi günleri ekranlara gelen Vuslat dizisi final yapacak.

Vuslat dizisinin 44. Bölümüyle birlikte ekranlar veda etmesi bekleniyor.