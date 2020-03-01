Vuslat dizisi neden final yaptı? Dizi çekimleri sona erdi!

A23 filmin yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği Vuslat dizisi Aybars Bora Kahyaoğlu ve Selma Kıçaslan tarafından kaleme alınıyor. Başrolünü Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit İbrahim Kantarcılar gibi isimlerin üstlendiği dizinin çekimleri kısa süre önce tamamlandı.

Çekimleri tamamlanan dizi sonrasında oyuncular da çok sayıda hatıra fotoğrafı çektiler. Vuslat final bölümüyle 9 Mart Pazartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.