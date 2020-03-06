Vuslat dizisi neden final yaptı?

TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşan ve farklı bir hikayesi olan Vuslat dizisinde artık sona doğru yaklaşıldı. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor. Dizi final hazırlıklarına başladı.

2 Mart Pazartesi akşamı 43.bölümü ile ekranlara gelen Vuslat dizisi 9 Mart pazartesi yayınlanacak olan 44.bölümü ile izleyiciye veda edecek.

Vuslat Dizisinin Son Bölümünde Neler Yaşanacak?

Vuslat dizisi ilgi çekici konusu ile büyük beğeni kazanmıştı. Dizi 44.bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin son bölümünde babasının acısıyla kendini antikacıya kapatan Aziz’i Satranc-ı Urefa’nın son karelerinde bekleyen sürpriz merak ediliyor. Dedesinin son bir emaneti daha mı var ve bu emanet nerede saklı? Son bölümde ortaya çıkacak.

Abdullah, kendini atölyeye kapatan Feride’ye piyon getirdi, bu piyonun anlamı ne? Kerem, Mehmet Şefik’in fabrikasında hangi sürprizle karşılaşacak? Alice’in geçmişinde yaşadığı travma bu fabrika ile mi ilgili?

Vuslat Dizisi Oyuncuları

Babasının acısını yaşayan Aziz ve kardeşinin acısını yaşayan Feride aşkı sona mı erecek? İki cenaze birden yaşanacak. İkili birbirinin yaralarını mı saracak yoksa birbirlerine veda mı edecek son bölümde ortaya çıkacak.

TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Vuslat dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır: Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar, Mehmet Özgür ve Osman Alkaş.

TRT 1 Vuslat Dizisi

TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Vuslat dizisinin yönetmen koltuğunda Baroş Yöş oturmaktadır. A23 Medya tarafından hayata geçirilen dizinin senaristi Betül Yağsağan ve dizinin başrollerinde yer alan oyuncular ise; Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar, Mehmet Özgür ve Osman Alkaş’tır.

Vuslat Dizisinin Konusu Ne?

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Vuslat dizisinde iyi insan olmak için çıkılan bir yolculuktan aşk yolculuğu yaşanması anlatılmaktadır. Aşk Yolculuğu serüveni üzerine kurgulanmış olan dizide tüm karakterlerin insan ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatmaktadır.

Hayat ile iç içe diyebileceğimiz İbn Arabi’nin Satranc-ı Urefa’sı yani Ariflerin Satrancı oyunu ele alınarak kurgulanmıştır. Vuslat bu temellerle oluşmuştur. Bu oyunda kişi insanı kamil yani iyi insan olma yolunda ilerlemektedir.

Bu oyun 101 basamaktan oluşmaktadır ve her basamağında yer alan maddeler iyi insan olmak için atılan adımların değerlerini temsil etmektedir. Bu oyundaki menziller Aziz’in yolu olduğu kadar izleyicinin de yoludur. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi 44.bölümü ile 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’da izleyici ile vedalaşacak.