Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT1’in iddialı dizisi Vuslat heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür yer alıyor. Yapımcılığını A23 Medya’nın üstendiği Vuslat, 34. Bölümüyle 30 Aralık’ta yayınlandı.

Vuslat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı nedeniyle birçok diziye bir haftalık ara verileceği daha önce açıklanmıştı. Yılbaşına özel programların yayınlanması nedeniyle vatandaşların dizi izleme oranları oldukça düşüyor. Bu yüzden reklam veren firmalar tarafından kanallara daha düşük fiyatlı teklifler sunuluyor.

Dizilere ara verilmesiyle, yoğun çekim temposuna kısa bir mola veriliyor ve stok bölümler hazırlanıyor.

2020 yılbaşı gecesi Salı gününe denk geldiği için Pazartesi yayınlanan dizileri etkilemedi. Yasak Elma, Sefirin Kızı, Çukur ve Zalim İstanbul her zamanki gününde yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam etti. TRT1’in sevilen dizisi Vuslat’ta 34. Bölümü ile 30 Aralık’ta seyirciyle buluştu.

Vuslat dizisinin 35. Bölümü yılbaşı tatili nedeniyle 6 Ocak’ta yayınlanmayacak. Yeni bölümün 13 Ocak’ta yayınlanması bekleniyor.

Yeni bölüm fragmanının ise 8 ile 12 Ocak tarihleri arasında yayınlanması planlanıyor.