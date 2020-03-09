Westworld 3. sezon için geri sayım başladı

Even Reachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright ve Tessa Thompson’un başrollerini paylaştığı Emmy ödüllü dizinin kadrosuna, yeni sezonda Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel, Scott Mescudi, Jhon Gallagher, ve Tommy Flanagan gibi isimler katılacak. Bilim kurgu ve western tarzlarını harmanlayarak izleyiciye sunan dizi, yeni kadrosuyla da beklentileri yükseltmiş görünüyor.

Dizi aynı zamanda 1973 yapımı. Hollwood’da ilk CGI (bilgisayarla üretilen resim) kullanan film olarak tarihe geçen aynı adlı filmden uyarlama. Dizinin yapımcısı olan ikiliyi ise zaten Alias, ve Lost dizileri ile Star Trek, Star wars ve Mİssion Impossible filmlerinin yapımcısı olarak tanıdığımız J.J. Abrams ve Bryan Bruk paylaşıyor.

HBO kanalı, dizinin 3. Sezon yayın tahini Amerika için 15 mart olarak duyurdu. Gelecek beş sezon için birinci sezonun yayınlandığı 2016 yılında plan yapılan Westworld’ün Türkiye’deki yayın hakkını elinde

bulunduran kuruluş ise dizinin sevenleriyle 16 mart’ta buluşacağını bildirdi. İMDb puanı 8,7 olan yapım ülkemizde de büyük ilgi görüyor.