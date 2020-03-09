Westworld 3. sezon için geri sayım başladı

Even Reachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright ve Tessa Thompson’un başrollerini paylaştığı Emmy ödüllü dizinin kadrosuna, yeni sezonda Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel, Scott Mescudi, Jhon Gallagher, ve Tommy Flanagan gibi isimler katılacak. Bilim kurgu ve western tarzlarını harmanlayarak izleyiciye sunan dizi, yeni kadrosuyla da beklentileri yükseltmiş görünüyor.
HBO kanalı, dizinin 3. Sezon yayın tahini Amerika için 15 mart olarak duyurdu. Gelecek beş sezon için birinci sezonun yayınlandığı 2016 yılında plan yapılan Westworld’ün Türkiye’deki yayın hakkını elinde
bulunduran kuruluş ise dizinin sevenleriyle 16 mart’ta buluşacağını bildirdi. İMDb puanı 8,7 olan yapım ülkemizde de büyük ilgi görüyor.