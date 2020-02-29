Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ü canlandıran oyuncu kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler

TRT 1’de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran İlker Kızmaz performansıyla izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. İlker Kızmaz daha önce rol aldığı yapımlarla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.

İlker Kızmaz Kimdir?

İlker Kızmaz 9 Eylül 1975 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Hem çalışıp hem de okumak zorunda kalan Kızmaz, üniversite yıllarında oyunculuğa büyük ilgi duymuştur. İzmir’de bir süre tiyatro yaptıktan sonra İstanbul’da Ekol Drama Sanatevinde oyunculuk eğitimi alan Kızmaz, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde de oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise Sırlar Dünyası, Yeter Anne, Cennet Mahallesi ve Duvar gibi dizilerdeki yan rollerle başlamıştır. 2008 yılında ise Aşkı memnu dizisine katılan Kızmaz, bu dizinin ardından Açlığa Doymak, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Benim Adım Gültepe, Yedi Güzel Adam, Sevda Kuşun Kanadında, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

İlker Kızmaz son olarak TRT 1’de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Atatürk rolüyle izleyicilerle buluştu.