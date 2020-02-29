Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ü canlandıran oyuncu kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler

TRT 1’de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran İlker Kızmaz performansıyla izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. İlker Kızmaz daha önce rol aldığı yapımlarla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.
İlker Kızmaz Kimdir?
Oyunculuk kariyerine ise Sırlar Dünyası, Yeter Anne, Cennet Mahallesi ve Duvar gibi dizilerdeki yan rollerle başlamıştır. 2008 yılında ise Aşkı memnu dizisine katılan Kızmaz, bu dizinin ardından Açlığa Doymak, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Benim Adım Gültepe, Yedi Güzel Adam, Sevda Kuşun Kanadında, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde izleyici karşısına çıktı.
İlker Kızmaz son olarak TRT 1’de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Atatürk rolüyle izleyicilerle buluştu.