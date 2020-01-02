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Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak mini dizi Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu belli oldu. 6 bölüm olacağı öğrenilen Ya İstiklal Ya Ölüm 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Kutlama Haftası'nda yayınlanacak.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:48
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu

TRT 1 ekranlarında 2020 yılı için yeni diziler yayınlanmaya başladı. 2020 yılı Mart ayında yetiştirilecek Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi için yapım sürecine geçildi. Kısa süre içerisinde oyuncu seçmelerine başlanacağı öğrenilen dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

TRT ekranlarında yayınlanacak ve yalnızca 6 bölümden oluşacak Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin Mart ayında izleyicilerle buluşturulabilmesi için yoğun mesai harcanıyor. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Zaferini Kutlama haftası olduğundan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 6 bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu

Yasin Uslu’nun yönetmenliğini üstleneceği ve Vizyon Film imzasıyla ekranlara taşınacak Ya İstiklal Ya Ölüm dizisini Funda Çetin kaleme alıyor. 6 bölümlük mini dizi formatında TRT 1 ekranlarında olacak dizinin başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif götürüldüğü öğrenildi. Tatlıtuğ’dan Atatürk karakterine hayat vermesi istendiği ve ünlü oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:48
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