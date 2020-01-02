Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?

TRT 1 ekranlarında ekranlara gelen ve Mart ayında 6 bölümlük bir mini dizi şeklinde yayınlanacak ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ için geri sayım başladı. Vizyon Film yapımcılığında ekranlara gelen 6 bölümlük mini dizide Atatürk rolüne hangi ismin hayat vereceği de ortaya çıktı.

Atatürk rolünü kim oynayacak?

Tatlıtuğ’a Atatürk rolüne hayat vermesi için teklif götürüldüğü fakat ünlü oyuncunun farklı bir proje ile anlaşmaya vardığı için reddettiği öğrenildi.

TRT 1’de 2020 yılının Mart ayında ekranlara gelecek Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin senaryosunu Funda Çetin yazdı. Vizyon Film’in yapımcılığını üstlendiği, TRT 1 ekranlarında 6 bölümlük mini dizisinin yönetmenliğini Yasin Uslu yer alıyor. Mart ayında yayınlanacak dizide Atatürk rolüne kimin hayat vereceği de büyük bir merak konusu oldu.

Ya İstiklal Ya Ölüm Atatürk rolünü kim oynayacak?

6 bölümlük mini dizi Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde hangi isimle anlaşmaya varıldığı kısa bir süre sonra belli olacak.