İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak mini dizi Ya İstiklal Ya Ölüm Atatürk rolünü kim oynayacak konusuna ilişkin gelişme yaşanmaya başlandı. İşte mini dizide Atatürk rolü için anlaşmaya varılan isim.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:30
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?

TRT 1 ekranlarında ekranlara gelen ve Mart ayında 6 bölümlük bir mini dizi şeklinde yayınlanacak ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ için geri sayım başladı. Vizyon Film yapımcılığında ekranlara gelen 6 bölümlük mini dizide Atatürk rolüne hangi ismin hayat vereceği de ortaya çıktı.

Tatlıtuğ’a Atatürk rolüne hayat vermesi için teklif götürüldüğü fakat ünlü oyuncunun farklı bir proje ile anlaşmaya vardığı için reddettiği öğrenildi.

Atatürk rolünü kim oynayacak?

TRT 1’de 2020 yılının Mart ayında ekranlara gelecek Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin senaryosunu Funda Çetin yazdı. Vizyon Film’in yapımcılığını üstlendiği, TRT 1 ekranlarında 6 bölümlük mini dizisinin yönetmenliğini Yasin Uslu yer alıyor. Mart ayında yayınlanacak dizide Atatürk rolüne kimin hayat vereceği de büyük bir merak konusu oldu.

Ya İstiklal Ya Ölüm Atatürk rolünü kim oynayacak?

6 bölümlük mini dizi Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde hangi isimle anlaşmaya varıldığı kısa bir süre sonra belli olacak.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Gulyabani ne demektir? Gulyabani kelimesinin anlamı
Benim Adım Melek var mı, yok mu? 1 Ocak Çarşamba Benim Adım Melek neden yayınlanmadı?
Anında onaylı kredi veren bankalar
Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?
Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!
2020 MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Ahsen kimdir? Ahsen Perkitli hakkında bilgiler
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?
MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.