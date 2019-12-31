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Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?

İlker Ayrık'ın sunuculuğunda ekranlara gelen Yaparsğın Aşkım yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimleri yarıştırıyor. Yılbaşına eğlenerek girmek isteyen pek çok kişi için Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Yaparsın Aşkım yılbaşı özel program detayları.

31 Aralık 2019 Salı 12:52
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?

FOX TV, İlker Ayrık’ın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Yaparsın Aşkım’ı yılbaşı özel formatıyla ekranlara taşıyacak. Yaparsın Aşkım yarışmasında yılbaşına özel olarak bu kez ünlü isimler yarışacak. 25 ülkede reyting rekorlarını alt üst etmeyi başaran Yaparsın Aşkım yarışması Yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı saat 20.00’de ekranlarda olacak. Yarışmacılar toplamda 3 araba ödülü için rekabet edecekler.

Yaparsın Aşkım yılbaşı sürprizi

FOX TV ekranlarında en fazla izlenen yarışma programları arasında bulunan Yaparsın Aşkım yılbaşına özel olarak; Erdal Özyağcılar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hande Soral ve Ayça Erturan’ı ağırlayacak.

Yaparsın Aşkım yılbaşı bölümünde neler olacak?

Yaparsın Aşkım yarışmasının ilk turunda romantik koca isimli ilk oyunda erkek yarışmacılar gözleri kapalı bir şekilde engelleri aşıp eşlerine meyve yedirmeye çalışacak. Para yağmuru isimli final oyununda 2 finalist çift havadan yağan paraları toplamaya uğraşacaklar. En fazla para toplamayı başaran çift, 3 set kazanırsa araba sahibi olacak.

İkinci turda kadın yarışmacılar mutfaktaki ürünleri kırmaya veya devirmeye çalışacak. Mutfakta en fazla ürünü kırmayı başaran 2 çift finalde ter dökecekler. Zayıf Halka isimli final oyununda yarışmacılar ellerindeki halkaları önlerindeki kürek sapına sırasıyla isabet ettirmeyi çalışacak. 2 set kazanan çift diğer arabanın sahibi olacak.

Son turda Topuk Tırkıs isimli ilk oyunda yarışmacılar ayaklarındaki topuklu ayakkabıyla farklı engelleri aşıp parkuru tamamlamaya çalışacaklar. Son turun 5’i 1 yerde final oyununda yarışmacılar önlerindeki masalarda kendi takımlarındaki 7 şişeyi devirmeye uğraşacak ve 2 set kazanan çift arabanın sahibi olacak.

Yaparsın Aşkım Yılbaşı özel programı 31 Aralık Salı saat 20.00’de FOX TV’de!

Son Güncelleme: 31.12.2019 12:52
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