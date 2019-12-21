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Yaparsın Aşkım WhatsApp numarası kaç? Yaparsın Aşkım WhatsApp başvuru

Fox TV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Yaparsın Aşkım İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile yayın hayatına devam ediyor. Eğlenceli programa WhatsApp üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Peki sevilen Yaparsın Aşkım yarışması WhatsApp numarası kaç? Yaparsın Aşkım WhatsApp başvuru işlemleri ile ilgili tüm detaylar bu yazımızda yer alıyor…

21 Aralık 2019 Cumartesi 23:17
Yaparsın Aşkım WhatsApp numarası kaç? Yaparsın Aşkım WhatsApp başvuru

Fox TV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Yaparsın Aşkım, İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumu ile başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. 4 çiftin birbirleri ile belirlenen oyunlar içerisinde mücadele etmeleri sonucunda iki en yetenekli ve hızlı çift finale çıkıyor. Final aşamasında ise başarılı olan çift büyük ödül olan arabanın sahibi oluyor.

Yarışmada çiftlere sunulan oyunlarda başarılı olacağını düşünen ve araba sahibi olmak isteyen çiftler yarışmaya başvuru işlemleri hakkında araştırma yapıyorlar. Çiftlerin evli olması şartının aranmadığı Yaparsın Aşkım yarışmasında sevgili olan ya da nişanlı olan çiftler de yarışabiliyorlar.

Yarışmaya katılım göstermek için adayların başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Bunun yanında adayların fotoğraflarını da bu forma eklemeleri isteniyor. Başvuru formunun doldurulması sırasında sorulan bilgilerin doğru ve tam bir şekilde doldurulmasına özen gösterilmesi gerekiyor.

Yaparsın Aşkım Yarışmasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Yarışmaya başvuru yapabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilebilmektedir.

https://www.fox.com.tr/Yaparsin-Askim/ekstra/22/Basvuru-Formu

Bu form içerisinde talep edilen bilgilerin hem kadın hem de erkek adaylar tarafından ayrıntılı ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Başvurunun doldurulması ardından işlemin tamamlanması ve verilen başvuru kodunun bir yere kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kod ile Yaparsın Aşkım sayfası üzerinden yarışmaya katılım ile ilgili gelişmeler takip edilebilmektedir.

Diğer yandan yarışmaya WhatsApp üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının telefonun rehberine kaydedilip sonrasında adayları tanıtan bir videonun çekilmesi ve bu numaraya gönderilmesi yeterli olmaktadır.

  • 0552 438 36 36
Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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