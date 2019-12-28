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Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!

Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yaparsın Aşkım yarışmasının yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:40
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!

FOX TV’nin en çok izlenen yarışma programı Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamında özel bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. İlker Ayrık’ın sunumuyla ekranlara gelen Yaparsın Aşkım’ın yılbaşı özel bölümünde özel konuklar yer alacak. Erdal Özyağcılar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hande Soral ve Ayça Erturan Yaparsın Aşkımın Yılbaşı Özel bölümünde konuk olarak yarışacak.

Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel  bölümü 31 Aralık akşamı saat 20:00’da FOX TV ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:40
Yorumlar
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Adalet 2019-12-29 08:29:21

Züpeleri soytarıları cıkarma ekrana ihtiyacı olanı cıkar yarışmaya ben mecburmuyum yılbaşı hecesi bu angutları izlemeyi lanet olsun kendisini sanatcı diyenlere lanet olsun onlara saygı gösterenlereeee

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