Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!

FOX TV’nin en çok izlenen yarışma programı Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamında özel bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. İlker Ayrık’ın sunumuyla ekranlara gelen Yaparsın Aşkım’ın yılbaşı özel bölümünde özel konuklar yer alacak. Erdal Özyağcılar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hande Soral ve Ayça Erturan Yaparsın Aşkımın Yılbaşı Özel bölümünde konuk olarak yarışacak.

Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık akşamı saat 20:00’da FOX TV ekranlarında olacak.