Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te yayınlandı!

Netflix platformunun ilk yerli yapım filmi olan Yarına Tek Bilet, yayınlandı. Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in yer aldığı filmin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan üstleniyor.
Yarına Tek Bilet filmi konusu
Yarına Tek Bilet nasıl izlenir?
Sadece Netflix platformunda yayınlanan filmi izleyebilmek için aktif bir Netflix üyeliği bulunması gerekmektedir. Netflix platformuna giriş yaparak Yarına Tek Bilet filmini izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 19.06.2020 18:14