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Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te yayınlandı!

Netflix'in ilk yerli filmi olan Yarına Tek Bilet yayınlandı. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapım izleyicilerin beğenisini kazandı.

19 Haziran 2020 Cuma 18:14
Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te yayınlandı!
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Netflix platformunun ilk yerli yapım filmi olan Yarına Tek Bilet, yayınlandı. Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in yer aldığı filmin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan üstleniyor.

Yarına Tek Bilet filmi konusu


Filmde Ankara’dan İzmir’e yola çıkan iki gencin gizemli bir şekilde karşılaşmasının hikayesi anlatılıyor. Yolculukta tanışan ve birbirine hiç benzemeyen iki yabancı, önce birbirlerinden hoşlanmasa da sonradan aralarında bir bağ oluşuyor. Yeni bir hayata başlamak isteyen ikili, beraber oldukça kendi gerçekleriyle yüzleşmeye başlıyor.

Yarına Tek Bilet nasıl izlenir?

Sadece Netflix platformunda yayınlanan filmi izleyebilmek için aktif bir Netflix üyeliği bulunması gerekmektedir. Netflix platformuna giriş yaparak Yarına Tek Bilet filmini izleyebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 19.06.2020 18:14
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