Yarının Sınırında filmi konusu ve oyuncu kadrosu.

STAR TV ekranlarında yayınlanması beklenen Yarının Sınırında filmi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile merak edilmeye başlandı. 2015 yılında vizyona giren film o yıl büyük başarı elde etmiş ve rekorlar kırmıştı.

Yarının Sınırında film konusu nedir?

Çokta uzak olmayan bir gelecekte dünyayı ele geçiren uzaylı birliği Mimics neredeyse tüm büyük şehirleri yakıp yıkmış milyonlarca insanın da ölümüne neden olmuştur. Dünyanı hiçbir ordusu silah güçlerine, ordu hızlarına erişemediği gibi telepati ile emir verme yeteneklerine de anlam veremez. Tüm dünya bu bilinmez orduya karşı birleşme kararı alsa da bu uzaylı ordusu karşısında pek bir güçleri yoktur. Subay Bill Cage daha önce böyle bir savaş görmediği için ne kadar tecrübesi olsa da amatör bir askerdir ve bu girişimin bir intihar girişimi olduğunu bilmektedir. Dakikalar içerisinde öldürülen Cage için ise bu bir son değil başlangıçtır.

Yarının Sınırında oyuncu kadrosu

Tom Cruise – Cage

Emily Blunt – Rita

Brendan Gleeson – General Brigham

Bill Paxton – Master Sergeant Farell

Jonas Armstrong – Skinner

Tony Way – Kimmel

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:00