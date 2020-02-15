Yasak Elma İrem geri döndü! Zeynep Bastık dizide sürekli devam edecek mi? Kaç bölüm oynayacak?

Fox TV ekranlarının ünlü dizisi Yasak Elma yeni fragmanın yayın hayatına girmesiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıktı. Dizide daha önce rol alan ünlü isim, Yasak Elma’ya geri dönüş yaptı. Halit’ten flaş bir şekilde boşanma kararı alan Yıldız için düzenlenen doğum günü partisinde dizide daha önce İrem karakteriyle öne çıkan Zeynep Bastık belli oldu. Bastık’ın diziye konuk oyuncu mu yoksa kadroda mı yer alacağı henüz ortaya çıkmadı.

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın başrolünü üstlendiği Yasak Elma dizisi 17 Şubat Salı günü ekrana gelecek 69. beni bölümde Zeynep Bastık’ın da sır perdesi ortaya çıkacak.

Yeni bölümde neler olacak?

Haftaya ekranlara gelecek bölümde Halit’ten boşanan Yıldız, Nadir’in düzenlediği doğum günü partisiyle büyük bir şaşkınlık yaşar. Halit’ten intikam almayı da sürdürmek isteyen Yıldız, şirketin yönetim kurulu toplantısı sürerken Nadir’in evlilik teklifini kabul ettiğini açıklar.

Ender’in planıyla Leyla’yı rezil etme girişiminde bulunan Yıldız da şirketin ortasında Leyla’ya saldırır ve ‘’Kocamı ayarttın’’ diye çıkışarak Leyla’yı darp eder.