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Yasak Elma ne zaman sezon finali yapacak? Sezon finali için tarih belli oldu!

Yasak Elma ne zaman sezon finali yapacak? Sezon finali tarihi belli oldu. Dizinin sevilen oyuncularından Gökhan Alkan dizi hakkında açıklamalarda bulundu Detaylar haberimizde.

05 Mart 2020 Perşembe 00:32
Yasak Elma ne zaman sezon finali yapacak? Sezon finali için tarih belli oldu!

Ekranların merakla takip edilen dizisi Yasak Elma’nın sezon finali tarihi belli oldu. Fox TV ekranların yayınlanan dizi izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Dizinin her bölümü sosyal medyada olay oluyor. Dizideki karakterlerden bir hayli dikkat çekiyor.

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan gibi isimler yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Medyapım yapıyor. Dizinin oyuncularından biri olan Gökhan Alkan dizinin 13 bölüm sonra sezon finali yapacağını açıkladı. Planlamada herhangi bir aksilik olmaması durumunda dizi 8 Haziran tarihinde 84. bölümüyle araya girecek.

Sevilen dizi Yasak Elma Pazartesi günleri saat 20.00’de Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:32
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