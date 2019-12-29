Yasak Elma yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma dizisinin yılbaşı arası verip vermeyeceği merak edilmeye başlandı.

Yasak Elma 30 Aralık Pazartesi yayınlanacak mı?

Yasak Elma’ya 2 hafta ara

Entrika yüklü sahneleriyle sosyal medyanın da en fazla konuşulan dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi, oyuncuların sergilediği performanslarla da büyük bir ilgi topluyor. Pazartesi günü ritüeli haline gelen Yasak Elma, güçlü senaryosuyla da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 23 Aralık Pazartesi günü dizinin 62. bölümü ekranlara gelmişti. Dizinin 63. bölümle ekranlara gelmesi bekleniyor ancak dizi çekim haftalarında genellikle yılbaşı haftası boş bırakılmaktadır. Dizinin 30 Aralık günü ekranlarda olmayacağı tahmin ediliyor.

Yasak Elma 6 Ocak ve 13 Ocak Pazartesi günleri ekranlarda olmayacak. Ocak ayının ilk haftasında televizyon kanalları yapımlarla nikah tazeledikleri için bir süre ara veriliyor. Bu süre zarfında oyuncular ve set ekibi de 2 haftalık tatil yapıyor.

Yasak Elma dizisinin ne zaman yayınlanacağı kısa bir süre sonra belli olacak. Ancak şuanda edinilen bilgilere göre dizi 6 Ocak ve 13 Ocak Pazartesi günleri kesin olarak ekranlarda olmayacak.