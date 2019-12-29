Yasak Elma yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma dizisinin yılbaşı arası verip vermeyeceği merak edilmeye başlandı.
Yasak Elma 30 Aralık Pazartesi yayınlanacak mı?
Yasak Elma’ya 2 hafta ara
Yasak Elma 6 Ocak ve 13 Ocak Pazartesi günleri ekranlarda olmayacak. Ocak ayının ilk haftasında televizyon kanalları yapımlarla nikah tazeledikleri için bir süre ara veriliyor. Bu süre zarfında oyuncular ve set ekibi de 2 haftalık tatil yapıyor.
Yasak Elma dizisinin ne zaman yayınlanacağı kısa bir süre sonra belli olacak. Ancak şuanda edinilen bilgilere göre dizi 6 Ocak ve 13 Ocak Pazartesi günleri kesin olarak ekranlarda olmayacak.
Son Güncelleme: 29.12.2019 00:16
Yasak elmayi beğeniyorum yılbaşında begenyirom açma yasak elma pazartesi olsun