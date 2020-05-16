Yasak Elma'nın 4. Sezon çekimleri hakkında kesin tarih verildi!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili son günlerde yapılan açıklamalar hayranlar tarafından merak ediliyor. Dizinin setine pandemi nedeni ile ara verilmesi sonrasında pek çok Yasak Elma hayranı dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Konu hakkında ilk açıklama ise Şevval Sam’dan geldi. Sam dizi çekimlerinin herhangi bir sorun olmazsa 25 Temmuz’da başlayacağını buda 4. Sezon için hazırlık olacak dedi.

Açıklamalarında pandemi sürecinde sete gidemediklerinden ve 4. Sezon çalışmaları hakkında bilgiler veren Şevval Sam Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız dedi. Pandemiyi beklemedikleri için stoksuz çekimler yaptıklarını belirten Sam aynı zamanda 4. Sezon çekimlerinin de 25 Temmuz’da başlayacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 23:06