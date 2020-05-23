Yasemin Hadivent kedisi Minnoş için Kuzey Yıldızı'ndan ayrıldı

Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' adlı dizide Fadime karakterine can veren Yasemin Hadivent, 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı.

Yasemin Hadivent kedisi Minnoş için Kuzey Yıldızı'ndan ayrıldı
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Çekimleri Ordu'da gerçekleşen dizi, koronavirüs nedeniyle bir süreliğine çekimleri durdurmuştu.  Dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla birlikte, kedisi Minnoş'u yanıda götüremeyen ve kimseye de bırakamayacağını belirten Yasemin Hadivent, diziden ayrılma kararı aldı.  

Yasemin Hadivent kedisi minnoş için Kuzey Yıldızı'ndan ayrıldı

Yasemin Hadivent; "Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük" diyerek dizi çekimleri için Ordu'ya gidemeyeceğini belirtti.  

Yasemin Hadivent kedisi minnoş için Kuzey Yıldızı'ndan ayrıldı

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 21:55

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