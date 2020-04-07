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Yayından kaldırılan programı hakkında Müge Anlı’dan açıklama geldi

Koronavirüs salgınının hayatı felç ettiği bu günlerde, bir çok dizi çekimlerine ara verdi, konserler ertelendi, sinema gösterimleri durduruldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi canlı yayın konseptinde yapılan programların da neredeyse tamamı iptal edildi.

07 Nisan 2020 Salı 18:23
Yayından kaldırılan programı hakkında Müge Anlı’dan açıklama geldi

Hafta içi her gün saat 10:00 ile 13:00 arasında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayından kaldırılması kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. Sağlık problemleri ile ilgili dedikodular ortalarda dolanmaya başlamışken, bugün ünlü sunucudan bir açıklama geldi. 

Yayından kaldırılan programı hakkında Müge Anlı’dan açıklama geldi

Müge Anlı, yaptığı açıklamada;  “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz” ifadelerini kullanarak sağlık sorununun olmadığını belirterek, sadece salgın nedeniyle şartların böyle gerektiğini dile getirdi. 

Yayından kaldırılan programı hakkında Müge Anlı’dan açıklama geldi

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Müge AnlıKarantinaAçıklamaKORONATatlı Sert
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