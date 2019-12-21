Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!

1 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren ve binlerce izleyici tarafından izlenen Yedinci Koğuştaki Mucize filmi senenin en çok izlenen filmi unvanını eline aldı. Filmi izleyen tüm izleyiciler gerek oyunculuklardan gerekse filmin müziklerinden son derece etkilendiler.
Son olarak Yedinci Koğuştaki Mucize filminde kullanılan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen müzikler bir soundtrack albümüyle yayınlandı. Albümün 23 şarkıdan oluştuğu görülürken bu şarkılar arasında Hasan Özsüt’ün başarılı şarkılarıyla beraber Neşet Ertaş’ın “Yolcu” şarkısı da bulunuyor. Filmin müziklerinin yer aldığı albüm tüm dijital mağazalardaki yerini almış durumda.
Son Güncelleme: 21.12.2019 01:00