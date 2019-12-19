Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından biri olan Yemekteyiz programı başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Seda Sayan’ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz yarışmasında bu hafta yine oldukça olaylı geçiyor.

Son olarak 18 Aralık tarihinde yayınlanan Yemekteyiz bölümünde çok ilginç olaylar yaşandı. Ankara’da yarışmaya katılan Emine Sürsavur oldukça duygusal anlar yaşadı. 4. Gün yarışmacısı olarak yarışacak olan Emina Sürsavur yayınlanan son bölümde yarışmaya katılım göstereceği bir evi olmadığını söyledi. Yeğeninin evinde yemek yapmayı düşündüğünü ancak apartman yöneticisinin buna izin vermediği ifade eden Emine Sürsavur gözyaşlarına hakim olamadı.

Emine Sürsavur Diskalifiye mi Oldu?

Programın sunucusu Seda Sayan’da bu durumda ne olacağını dış sese sordu. Dış ses bu durumda Emine Hanım’ın yarışmadan diskalifiye edileceğini söyledi. Diğer yarışmacılar bu yoruma sevinirken Emine Hanım çok üzüldü ve duygulu anlar yaşadı.

Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri olan Emine Sürsavur’un yarışmadan diskalifiye olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

İfade edilenlere göre Emine Sürsavur yarışmadan diskalifiye olmadı. Emine Hanım, rakibi Leyla Hanım’ın evinde yemeklerini yapacak ve yarışmacılara tattıracak.