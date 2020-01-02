Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?

TV8 ekranlarında Seda Sayan’la Yemekteyiz yarışmasında Semra yeni bölümde görülmedi. Fenomen yarışmada Semra’nın görülmemesi üzerine yarışmacının akıbeti merak edilmeye başlandı.

Yemekteyiz Semra neden yok?

Yemekteyiz reytinglerini artırmak istiyor

TV8 ekranlarının en iddialı yarışma programlarından Seda Sayan’la Yemekteyiz yarışmasında her yeni bölümde birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Yarışmada Semra’nın görülmemesi ve konuya ilişkin bir açıklama yapılmaması dikkat çeken hususlar arasında yer alıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasıyla kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Yemekteyiz yarışmasında bazı isimlerin görülmemesi üzerine izleyicilerde çeşitli soru işaretleri oluşuyor ve yarışmayı daha büyük bir heyecanla takip ediyor. Yemekteyiz yarışmasında Semra’nın elenip elenmeyeceği yeni bölümle belli olacak.