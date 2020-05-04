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Yemin dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? Bengü Gürses hakkında bilgiler

Yemin dizisindeki Pelin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Bengü Gürses’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yemin dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? İşte Bengü Gürses hakkında bilgiler…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:18
Yemin dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? Bengü Gürses hakkında bilgiler

Sevilen dizi Yemin’de yıldızını parlatan Bengü Gürses, buradaki Pelin karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İzleyiciler Yemin dizisi Pelin kimdir, gerçek adı nedir sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Bengü Gürses hakkında bilgiler…

Bengü Gürses Kimdir?

İstanbul’da 1 Ağustos 1994 tarihinde doğan Bengü Gürses, 26 yaşında bir oyuncudur. Tiyatro camiasında özel oyunculara Alaylı denilmektedir. Bengü Gürses de Alaylı olarak nitelendirilen özel oyunculardan biridir. Gürses oyunculuğu üniversitede değil, bizzat sahnelerde öğrenmiştir.

17 yaşından bu yana tiyatro sanatıyla uğraşan güzel oyuncu, Geleneksel Türk Sanatları bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Başarılı oyunculuğunun yanında Geleneksel Türk Minyatür Ressamı olarak da bilinmektedir.

İlk televizyon deneyimini Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisiyle yaşayan Bengü Gürses, bu dizide Pelin karakterine hayat veriyor. Performansına bakacak olursak kendisini ilerleyen yıllarda farklı projelerde de görebilir. Olimpik yay, at binme ve temel atış eğitimleri de alan Bengü Gürses, sadece drama dizilerinde değil, tarih ve aksiyon dizilerinde de oynayabilecek yetkinliktedir.

Bengü Gürses’in en büyük avantajı, çok iyi bir fiziksel güzelliğe ve genç bir yaşa sahip olmasıdır. Oyunculuk yeteneklerini Yemin dizisiyle birlikte gerçekten çok geliştirdi. Dizinin yapımcısı olan Nazmiye Yılmaz’ın gözünden bu performans tabi ki kaçmıyor.

Nazmiye Yılmaz, Yemin dizisindeki Pelin karakteri için birçok oyuncuyla görüştü. Son olarak Bengü Gürses üzerinde karar kıldı. Nazmiye Yılmaz’ın yeni projelerinde muhtemelen Bengü Gürses’i de göreceğiz artık. Bengü Gürses, daha öncesinde Sıla Türkoğlu karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Bengü Gürses’i ilerleyen günlerde farklı dizilerde başrol olarak görebiliriz.

Bengü Gürses sanata ve doğaya hayranlık duymaktadır. Gezmeyi de çok seviyor. Yurt dışında da oyunculuk eğitimi almak istiyor. Enerjisi hiç bitmiyor. Bulunduğu ortamların neşe kaynağıdır.

1.72 cm boyunda olan Bengü Gürses, düzgün ve ince fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bengü Gürses’i sevgilisi yoktur.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 12:18
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