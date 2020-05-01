Yemin neden bitti, neden final yapıyor? Yemin yeni sezon olacak mı?

Karamel Yapım yapımcılığında iki sezonu aşkın süredir ekranlara gelen Yemin dizisi, Kanal 7 ekranlarında taşınıyor. Yemin dizisi izleyicileri ekran başına kilitlerken, her bir bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı Reyhan ile Emir aşkının izleyicilerle buluştuğu dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yemin dizisinin sezon finali yaparak ekranlara ara vereceği öğrenildi. Yemin dizisi, 1 Mayıs Cuma günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara veda edecek.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız’ın başrolünü üstlendiği dizinin niçin sezon finali yapacağı da merak edilmeye başlandı.

Yemin dizisi neden bitiyor ve yeniden başlayacak mı?

Coronavirüs sebebiyle boş kaldığı süreçte Yemin dizisi çekimleri devam etmeye başladı. Sette hiç kimse tehlikeye atılmak istenmediğinden kanal ve yapımcı erken sezon finali kararıyla önlem almıştır.

Yemin dizisi 3. sezon olacak mı?

Yemin dizisi sezon finalinde neler oldu?

Yemin dizisi 3. sezonu ekranlara gelecek. Heyecan sürerken senaryo başka yerlere gidecek. Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız diziden ayrıldığından yeni sezonda ekranlara gelmeyecek.

Yemin dizisi tehlikeli olduğundan Reyhan’ın bebeği doğurmaktan vazgeçmesi merak edilmeye başlandı. Bebeği ve sevdiği adam arasında olan Reyhan, Cemre’nin kötülükleriyle hastanelik olmuştur. Emir onu hastaneye yetiştirir fakat Reyhan’a ne olduğu yeni sezonda belli olacak.

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