Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Kanal 7’nin en fazla izlenen günlük dizisi Yemin 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmadı. İzleyiciler ise Yemin dizisinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yemin dizisi 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle sezon finalini yaptı.
Yemin Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yemin dizisi 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan 240. bölümüyle sezon finalini yaptı. Yani Yemin dizisinin yeni bölümleri gelecek sezon yayınlanacak. Dizinin gelecek sezonu şimdiden merak konusu oldu.
Yemin Dizisi 4 Mayıs’ta Neden yok?
Yemin dizisi Cuma günü sezon finali yaptığı için 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmayacak. Ramazan ayının da başlamasından dolayı dizinin yeni bölümlerinin yayınlanması beklenmiyor. Ayrıca Koronavirüs salgını dolayısıyla Yemin dizisinin çekimleri iptal edilmişti.
Yemin Dizisi 3. Sezon Yayınlanacak Mı?
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