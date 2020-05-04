Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Kanal 7’nin en fazla izlenen günlük dizisi Yemin 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmadı. İzleyiciler ise Yemin dizisinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yemin dizisi 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle sezon finalini yaptı.

Yemin Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yemin dizisi 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan 240. bölümüyle sezon finalini yaptı. Yani Yemin dizisinin yeni bölümleri gelecek sezon yayınlanacak. Dizinin gelecek sezonu şimdiden merak konusu oldu.

Yemin Dizisi 4 Mayıs’ta Neden yok?

Yemin dizisi Cuma günü sezon finali yaptığı için 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmayacak. Ramazan ayının da başlamasından dolayı dizinin yeni bölümlerinin yayınlanması beklenmiyor. Ayrıca Koronavirüs salgını dolayısıyla Yemin dizisinin çekimleri iptal edilmişti.

Yemin Dizisi 3. Sezon Yayınlanacak Mı?

Yemin dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız diziden ayrıldığını açıkladı. Bundan dolayı da Yemin dizisinin yeni sezonu için bir belirsizlik oluştu. Yapımcı şirket olan Karamel Yapım henüz yeni sezon ile ilgili kararını açıklamadı. İzleyiciler Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakterini diziden ayrılmasının ardından Yemin’in reytinglerinin düşmesini bekliyor.

Tüm gelişmelerden anında haberdar ol! Merak ettiğin haberler şimdi telefonunda. Mobil uygulamamızı buradan indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tüm gelişmeler anında ekranında! Haberport’u Instagram’da takip ettikten sonra bildirimleri açmayı unutma! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Haberport’un haberleri artık Facebook’ta da karşında! Hemen Facebook grubumuza katıl, tüm yeni gelişmelerden ilk önce sen haberdar ol! >>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!