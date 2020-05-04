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Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Yemin dizisi 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmadı. Yemin yeni bölüm neden yok, 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak, Yemin dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 03:30
Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Kanal 7’nin en fazla izlenen günlük dizisi Yemin 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmadı. İzleyiciler ise Yemin dizisinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yemin dizisi 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle sezon finalini yaptı.  

Yemin Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yemin dizisi 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan 240. bölümüyle sezon finalini yaptı. Yani Yemin dizisinin yeni bölümleri gelecek sezon yayınlanacak. Dizinin gelecek sezonu şimdiden merak konusu oldu.

Yemin Dizisi 4 Mayıs’ta Neden yok?

Yemin dizisi Cuma günü sezon finali yaptığı için 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmayacak. Ramazan ayının da başlamasından dolayı dizinin yeni bölümlerinin yayınlanması beklenmiyor. Ayrıca Koronavirüs salgını dolayısıyla Yemin dizisinin çekimleri iptal edilmişti.

Yemin Dizisi 3. Sezon Yayınlanacak Mı?

Yemin dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız diziden ayrıldığını açıkladı. Bundan dolayı da Yemin dizisinin yeni sezonu için bir belirsizlik oluştu. Yapımcı şirket olan Karamel Yapım henüz yeni sezon ile ilgili kararını açıklamadı. İzleyiciler Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakterini diziden ayrılmasının ardından Yemin’in reytinglerinin düşmesini bekliyor.

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 03:30
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