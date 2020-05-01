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Yemin'in Reyhan’ı Özge Yağız hangi dizide oynayacak?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin oyuncusu Özge Yağız’ın yeni sezonda hangi dizi de oynanacağı merak ediliyor. Yemin'in Reyhan’ı Özge Yağız hangi dizide oynayacak diye araştıranlar için detaylar…

01 Mayıs 2020 Cuma 21:10
Yemin'in Reyhan’ı Özge Yağız hangi dizide oynayacak?

Kanal 7 ekranlarında son kez Yemin dizisi izleyicisi ile buluşacak. Dizinin Reyhan’ı Özge Yağız, oyunculuğu ile beğenilince yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor.

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin’in Reyhan’ı Özge Yağız dizide ki performansı ile beğenilmişti. Oyuncunun yeni sezonda dizilerde rol alıp alınmayacağı merak ediliyor. Sosyal medya da yer alan haberlere göre Özge Yağız, Kuruluş Osman dizisinde yer alacak. Fakat sevilen oyuncu, Özge Yağız hangi dizi de rol alacağını açıklamadı.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:10
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