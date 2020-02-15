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Yeni Hayat Adem kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yeni Hayat dizisinin oyuncuları hakkında izleyiciler internet üzerinde araştırma yapmaya başladılar. Peki Yeni Hayat dizisindeki Adem karakteri kimdir? İşte Nevin’in eşi olarak izleyeceğimiz Adem karakteri hakkındaki tüm ayrıntılar…

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:17
Yeni Hayat Adem kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler

15 Şubat tarihinden itibaren çekimlerine başlanacağı ifade edilen Yeni Hayat dizisi Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak. Dizinin yayınlanacağı haberlerinin yapılması ardından Karga Seven Pictures tarafından ortaya konacak olan Yeni Hayat dizisinde hangi karakterlerin yer aldığı ve bu karakterlere kimlerin hayat verdiği merak edilen konular arasında yer aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Hayat dizisinde Adem karakterine Serkan Çayoğlu hayat verecek.

Serkan Çayoğlu kimdir?

Serkan Çayoğlu 1987 senesinde Almanya’da doğmuştur. Daha önceden pek çok yapım içerisinde yer alan başarılı oyuncu ilk olarak modellik ile ilgilenmiştir. Sonrasında oyunculuğa olan ilgisi doğrultusunda Ümit Çıkar Moden Oyunculuk Teknikleri Atölyesi’nde oyunculuk dersleri almıştır. Son olarak TRT 1 kanalında yayınlanan Halka dizisinde baş rol oyuncusu olarak izleyici karşısına geçen Çayoğlu, Börü dizisinde de Kaya Ülgen’i canlandırmıştır.

Ancak geçmişine daha detaylı bakıldığında ilk deneyimi olarak Kuzey Güney dizisindeki Rafael karakteri görülmektedir. Sonrasında Zeytin Tepesi isimli dizide oynamıştır. Ancak kariyer çıkışını Kiraz Mevsimi isimli dizide gerçekleştirmiştir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:17
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