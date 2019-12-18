Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları

Senaryosunu İçerde ve Ölene kadar dizilerini yazan Elif Usman’ın üstleneceği ve yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın yapacağı Yeni Hayat dizisi 2020’de izleyici ile buluşacak. Oyuncu kadrosu henüz kesinleşmeyen dizide, Serkan Çayoğlu’na teklif götürüldü. Dizinin kadın başrolü için ise görüşmeler sürüyor.

Yeni Hayat dizisinin konusu nedir?

Dizide, bordo bereli olarak görev yapmış ancak başına gelen bir olay yüzünden mesleğini bırakmak zorunda kalan eski bir askerin, sivil hayattaki yeni görevi anlatılacak. Eskiden bordo bereli olan askerin yeni görevi ünlü bir iş adamının korumalığını yapmak olacak.

Yeni Hayat dizisi oyuncuları

Serkan Çayoğlu

Geçtiğimiz yıllarda Börü dizisiyle ekranlara gelen Serkan Çayoğlu, aksiyon dizilerindeki başarısını kanıtlamıştı. Serkan Çayoğlu ile görüşmeler hala devam ediyor. Oyuncu en son Halka dizisinde rol almış ve bu dizideki oyunculuğu ile eleştirmenlerden tam not almıştı.

Serkan Çayoğlu 1987’de Almanya’da doğmuştur. Şuan 33 yaşında olan yakışıklı oyuncu, Almanya’da ekonomi eğitimi almış ancak kariyerine manken olarak devam etmiştir. Podyumlarda yer alan Serkan Çayoğlu’nun yolu bir gün Dolunay Soysert ile kesişir ve ona oyuncu olmak istediğinden bahsetmiştir. Ardından Dolunay Soysert’ten oyunculuk dersleri almıştır.

Oyuncu asıl çıkışını Kiraz Mevsimi dizisinde canlandırdığı ayaz karakteriyle yapmıştır. Serkan Çayoğlu 2017 yılında Börü filminde ve dizisinde yer aldıktan sonra 2018 yılında Halka dizisinde rol almıştır.