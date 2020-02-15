Yeni Hayat dizisi Nevin kimdir? Gerçek adı nedir? Nilperi Şahinkaya hakkında bilgiler

Yeni Hayat adlı dizi ilerleyen günlerde yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrolünde Nevin adında bir karakter yer alacak. Dizide Nevin karakterini Nilperi Şahinkaya canlandıracak. Yeni Hayat dizisinin 15 Şubat 2020 tarihinde başlaması planlanıyor.

Yeni Hayat Dizisi Nevin Kimdir?

Yeni Hayat dizisinde Nevin karakterini Nilperi Şahinkaya canlandıracak. Şahinkaya bu dizinin başrolünde yer alacak. Şahinkaya daha önce pek çok önemli yapımda yer aldı. Nevin Yeni Hayat dizisinde Ece’nin annesi ve Adem’in eşi olacak.

Nilperi Şahinkaya Kimdir?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Dakar’da dünyaya geldi. Babası diplomat olan Şahinkaya pek çok ülkeyi de gezdi. İlköğretim eğitimini Fransa’da tamamlayan Şahinkaya, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra ise Bilkent Üniversitesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi aldı.

Nilperi Şahinkaya ilk dizi deneyimini Deniz Yıldızı dizisiyle yaşadı. Daha sonra sırasıyla Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiraz Mevsimi, Kayıp gibi dizilerde rol aldı. Nilperi Şahinkaya yakında başlayacak olan Yen Hayat dizisinde Nevin karakterini canlandıracak.

Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi ve filmler şunlardır:

- 2020 – Yeni Hayat dizisi (Nevin)

- 2019 – Karakomik Filmler 1 (Jaclyn)

- 2019 – Kuzgun dizisi (Güneş)

- 2018 – Yaşamayanlar (Melisa)

- 2017 – Deli Aşk (Melodi)

- 2017 – Benim Babam Bir Melek dizisi (Sandra)

-- 2016 – N’olur Ayrılalım dizisi (Temmuz)

- 2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi (Aslı)

- 2014 – Kiraz Mevsimi dizisi (Şeyma)

- 2013 – Kayıp dizisi (Defne/Sedef)

- 2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi (Mesude)

- 2009 – Deniz Yıldızı dizisi (Hande)