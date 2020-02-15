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Yeni Hayat Nevin kimdir? Gerçek adı nedir? Nilperi Şahinkaya rol aldığı yapımlar

Televizyon ekranlarındaki dizilerin yavaş yavaş sona ermesi ile beraber yeni diziler için çalışmalar da başlıyor. Kanal D ekranlarında Yeni Hayat isminde bir dizinin yakında yayınlanmaya başlayacağı açıklandı. Dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yeni Hayat dizisindeki Nevin Kimdir? İşte Adem’in eşi Nevin hakkındaki tüm ayrıntılar…

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:20
Yeni Hayat Nevin kimdir? Gerçek adı nedir? Nilperi Şahinkaya rol aldığı yapımlar

Televizyon ekranlarındaki dizilerin yavaş yavaş bitmesi ile beraber kanallar yeni diziler için kolları sıvamış durumda. Son olarak Kanal D ekranlarında Yeni Hayat isminde yeni bir dizinin yayınlanması için hazırlıkların başladığı ifade edildi.

Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Hayat dizisindeki Nevin karakteri izleyiciler tarafından merak edilen ve araştırılan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Hayat dizisinde Nevin karakteri Mine’nin annesi ve Adem’in eşi olarak izlenecek.

Karga Seven Pictures tarafından ortaya konacak olan Yeni Hayat dizisindeki Nevin karakterini kim canlandıracak diye soracak olursanız bu soruya Nilperi Şahinkaya olarak cevap verebiliriz.

Nilperi Şahinkaya Kimdir?

Nilperi Şahinkaya 1988 senesinde doğmuştur. İlköğretim hayatını Fransa Paris’te geçiren güzel oyuncu yine yurt dışında oyunculuk dersleri almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2009 senesinde Deniz Yıldızı dizisi ile geçen başarılı oyuncu burada Hande karakterini canlandırmıştır. Burada gösterdiği başarılı performans sonrasında 2010 senesinde Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mesude karakteriyle ekranlardaki yerini almıştır.

Son olarak 2018 senesinde Yaşamayanlar isimli dizide Melisa karakterine hayat vermiş olan Şahinkaya sonrasında Kuzgun dizisinde de kendini göstermiştir. Kendisi şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Hayat isimli dizi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:20
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