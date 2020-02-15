Yeni Spiderman filmi ne zaman vizyona girecek? Örümcek adam yeni filmi çıkış tarihi belli oldu

Örümcek Adam’ın yeni filminin vizyon tarihi belli oldu. Sony ve Marvel ortaklığında çekilecek yeni SpiderMan filmi için çalışmalar sürüyor. Yeni SpiderMan filmi 2021 yılında izleyicilerle buluşacak.

Yeni SpiderMan Filmi 2021 Yılında Geliyor

Sony, henüz ismi belirlenmeyen Örümcek Adam filmi için çalışmalarını hızlandırdı. 2014 yılında Sony ve Marvel arasında SpiderMan serisi için anlaşma imzalandı. Anlaşmada Sony’e Spiderman’ın paylaşılması amaçlanıyordu.

Sony Örümcek Adam’ın yeni filminin ne zaman vizyona gireceğini açıkladı. Sony’nin takvimine göre yeni Spiderman filmi 2021 yılının Ekim ayında izleyicilerle buluşacak. Yeni filmin başrolünde ise Avengers: Andgame’de Spiderman’ı canlandıran Tom Holland düşünülüyor.

Sony filmin pek çok yapıda olması için çalışıyor. Filmin ardından yan hikayeler ve dizilerin de çekilmesi planlanıyor. İlk olarak Jared Leto – Led Morbius kısmı açıklanacak. Filmin bu kısmının ekim ayında çıkması bekleniyor. Ardından Spiderman: Homecoming 3, Temmuz 2021’de ve bu serinin devamı da 2022 yılının bahar aylarında yayınlanacak.