İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114443
ALTIN
287.215
DOLAR
5.9364
STERLİN
7.7034
EURO
6.5850

Yeni yılda hangi kanalda hangi programlar olacak? 31 Aralık yılbaşı gecesi kanalların yayın akışı belli oldu!

2020 yılına günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi kanalların yayın akışı belli oldu. Yeni yılı televizyon başında karşılayacak olanlar, yeni yılda hangi kanalda hangi programlar olacak sorusunun yanıtını şimdiden araştırmaya başladı. İşte kanalların 31 Aralık gecesi yayınlayacağı programlar.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:08
Yeni yılda hangi kanalda hangi programlar olacak? 31 Aralık yılbaşı gecesi kanalların yayın akışı belli oldu!

Yılbaşını evde geçirecek olanlar için televizyon ekranlarında yılbaşı gecesine özel birçok program yayınlanıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 31 Aralık gecesinde ekranda olacak programları duyurdu.

Fox TV’de Kadın, Star’da Çocuk, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu ve TRT1 de yayınlanan diziler, yılbaşı gecesi nedeniyle yayınlanmayacak.

Star TV Yılbaşı programı

Star TV’de yılbaşı gecesi Simge Fıstıkoğlu’nun sunumu ile eğlenceli bir program ekranlarda olacak. NTV ile ortak yayın yapacak programda, Fikret Şenses şarkıları seslendirilecek. 31 Aralık yılbaşı gecesi Sezen Aksu, Rafet El Roman, Şevval Sam, Buray, Manga, Fatma Turgut, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Cem Yenel, Serel Yereli gibi ünlü isimler sahnede olacak.

TV8 Yılbaşı programı

TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Her yıl sahnesinde birçok ünlüyü ağırlayan programda bu yılda gelenek bozulmayacak.

Kanal D, Fox TV ve ATV’nin henüz 31 Aralık yılbaşı yayın akışı belli olmadı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı

Popüler Haberler

Çukur Cumali kurtulacak mı?
Mahsun Yamaç'ı neden koruyor?
Terör ihbar hattı numarası kaçtır?
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?
O Ses Türkiye yılbaşı 2020 konukları belli oldu!
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası
2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
Cuma günleri ve geceleri yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?
Sigorta Lensi ödemesini karşılıyor mu? SGK lens yardımının ayrıntıları
Instagram gizli hesap içeriğin nasıl görülür? İnstagram gizli hesap paylaşımlarını görme
2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 Öğretmen atama tarihleri belli oldu mu?
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 yurt dışından getirilen telefon harcı ne kadar oldu? 2020 6 Aylık, 1 Yıllık, 10 Yıllık Pasaport ücretleri ve telefon harçları
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı? Paylaşımdaki detay ele verdi!
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu!
Yeni yılda hangi kanalda hangi programlar olacak? 31 Aralık yılbaşı gecesi kanalların yayın akışı belli oldu!
İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktaları
2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.