Yeni yılda hangi kanalda hangi programlar olacak? 31 Aralık yılbaşı gecesi kanalların yayın akışı belli oldu!

Yılbaşını evde geçirecek olanlar için televizyon ekranlarında yılbaşı gecesine özel birçok program yayınlanıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 31 Aralık gecesinde ekranda olacak programları duyurdu.

Fox TV’de Kadın, Star’da Çocuk, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Hekimoğlu ve TRT1 de yayınlanan diziler, yılbaşı gecesi nedeniyle yayınlanmayacak.

Star TV Yılbaşı programı

TV8 Yılbaşı programı

Star TV’de yılbaşı gecesi Simge Fıstıkoğlu’nun sunumu ile eğlenceli bir program ekranlarda olacak. NTV ile ortak yayın yapacak programda, Fikret Şenses şarkıları seslendirilecek. 31 Aralık yılbaşı gecesi Sezen Aksu, Rafet El Roman, Şevval Sam, Buray, Manga, Fatma Turgut, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Cem Yenel, Serel Yereli gibi ünlü isimler sahnede olacak.

TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Her yıl sahnesinde birçok ünlüyü ağırlayan programda bu yılda gelenek bozulmayacak.

Kanal D, Fox TV ve ATV’nin henüz 31 Aralık yılbaşı yayın akışı belli olmadı.