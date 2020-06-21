Yeşilçam hayranlarına müjde:Öyle Olsun filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Öyle Olsun filmi bugün Show TV ekranlarında saat 14:00’da izleyiciyle buluşacak. Bir gazeteci ve iş adamının arasında geçen küçük tartışmanın sonrasında yaşananları konu eden filmin oyuncu kadrosunda ise Yeşilçam’ın büyük ustaları yer alıyor. Müjde Ar, Tarık Akan, başrollerini paylaştığı Hulusi Kentmen Şevket Altuğ, Ayşen Guruda gibi isimlerin eşlik ettiği film bugün Show TV ekranlarında yer alacak.

Öyle olsun filmi konusu

Film, bir gazeteci olan Ferit’in zeytinyağı fabrikasında yaşanan halk sağlığını tehdit eden unsurları haber yapması ile birlikte başlar. Fabrikanın sahibi Hulusi beyin genç ve güzel kızı Alev’le de ilgili bir magazin haberi yapan Ferit başına bela almaktadır. Hulusi bey önce fabrikası ardından kızıyla ilgili çıkan haberler sonrası Ferit’in çalıştığı gazeteyi iflas ettirmek için uğraşmaya başlar. Sert kayaya çarptığını anlayan Ferit yaptığı haberleri düzeltmeye çalışır.

Öyle Olsun filmi oyuncuları

Öyle Olsun filmi nerede çekildi

İzleyiciler bugün ekrana gelecek olan Öyle Olsun filminin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Başrollerden Ferit karakterini canlandıran Tarık Akan iken fabrikanın sahibinin kızı olan Alev’i ise Müjde Ar canlandırıyor. Filmin diğer oyuncuları ise Ayşe rolüyle Ayşen Gruda, fabrikanın sahibi Alev’in babasını Hulusi Kentmen, Ferit’in çalıştığı gazetenin sahibine Şener Şen hayat verirken Şevket Altuğ ve Bilge Zobu gibi usta oyuncular da kadroda yer aldı.

İki ayrı sette gerçekleşen film çekimlerinin bükük bölümü Bursa’da çekilirken ikinci şehir olarak da İstanbul’da çekimler tamamlandı.

Öyle Olsun filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi?

1976 yılında çekimlerine başlanan ve aynı yıl içinde tamamlanan film için pek çok mekânda setler kurularak film çekildi.