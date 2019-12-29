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Yılbaşı haftası diziler neden yayınlanmıyor?

Yeni yıla az bir süre kala diziler tatil arasına girdi. İzleyiciler, yılbaşı haftasında diziler neden yayınlanmıyor sorusunu araştırmaya başladı. Peki diziler ne zaman ekranlarda olacak. İşte detaylar.

29 Aralık 2019 Pazar 13:11
Yılbaşı haftası diziler neden yayınlanmıyor?

Her sene olduğu gibi yılbaşı akşamı dizilerin tatil haftası oluyor. İzleyiciler sık sık yeni yılda dizilerin yeni bölümü yok mu, neden yok diyerek araştırmaya başlıyor. Dizilerin yılbaşına haftasında neden yayınlanmadığı her sene merak ediliyor.

Yılbaşı haftası

Diziler her sene olduğu gibi yılbaşı yaklaştığında 2 haftalık bir araya girer. Yeni yılda dizi severlerin 2 hafta daha dizilerini izleyemeyeceğini bilmeleri gerekiyor.

İşte yılbaşı haftasında yayınlanmayacak diziler

  • Show TV – Çukur
  • Star TV – Sefirin Kızı
  • Kanal D- Zalim İstanbul
  • Fox – Yasak Elma
  • Trt1 – Vuslat

Bu dizilerin dışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Ferhat ile Şirin, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve birçok dizide önümüzdeki hafta yayınlanmayacak.

Peki yeni bölümler ne zaman yayında olacak?

Yılbaşı tatili Ocak ayının ikinci haftası bitecek ve diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Ayrıca dizilerin fragmanları ise önümüzdeki hafta yayınlanacak. İzleyiciler ise yılbaşında, yılbaşı özel programlarını izleyebilecek.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:11
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