Yılbaşı haftası diziler neden yayınlanmıyor?

Her sene olduğu gibi yılbaşı akşamı dizilerin tatil haftası oluyor. İzleyiciler sık sık yeni yılda dizilerin yeni bölümü yok mu, neden yok diyerek araştırmaya başlıyor. Dizilerin yılbaşına haftasında neden yayınlanmadığı her sene merak ediliyor.
İşte yılbaşı haftasında yayınlanmayacak diziler
- Show TV – Çukur
- Star TV – Sefirin Kızı
- Kanal D- Zalim İstanbul
- Fox – Yasak Elma
- Trt1 – Vuslat
Bu dizilerin dışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Ferhat ile Şirin, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve birçok dizide önümüzdeki hafta yayınlanmayacak.
Peki yeni bölümler ne zaman yayında olacak?
Yılbaşı tatili Ocak ayının ikinci haftası bitecek ve diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Ayrıca dizilerin fragmanları ise önümüzdeki hafta yayınlanacak. İzleyiciler ise yılbaşında, yılbaşı özel programlarını izleyebilecek.
Son Güncelleme: 29.12.2019 13:11