Yılbaşı haftası diziler neden yayınlanmıyor?

Her sene olduğu gibi yılbaşı akşamı dizilerin tatil haftası oluyor. İzleyiciler sık sık yeni yılda dizilerin yeni bölümü yok mu, neden yok diyerek araştırmaya başlıyor. Dizilerin yılbaşına haftasında neden yayınlanmadığı her sene merak ediliyor.

İşte yılbaşı haftasında yayınlanmayacak diziler

Show TV – Çukur

Star TV – Sefirin Kızı

Kanal D- Zalim İstanbul

Fox – Yasak Elma

Trt1 – Vuslat

Diziler her sene olduğu gibi yılbaşı yaklaştığında 2 haftalık bir araya girer. Yeni yılda dizi severlerin 2 hafta daha dizilerini izleyemeyeceğini bilmeleri gerekiyor.

Bu dizilerin dışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Ferhat ile Şirin, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve birçok dizide önümüzdeki hafta yayınlanmayacak.

Peki yeni bölümler ne zaman yayında olacak?

Yılbaşı tatili Ocak ayının ikinci haftası bitecek ve diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Ayrıca dizilerin fragmanları ise önümüzdeki hafta yayınlanacak. İzleyiciler ise yılbaşında, yılbaşı özel programlarını izleyebilecek.