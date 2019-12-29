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Yılbaşında televizyonda neler var? 2020 kanalların yılbaşı programları

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte birçok televizyon kanalının yılbaşı programları belli olmaya başladı. Televizyon kanalları yılbaşında eğlenceli içerikler sunarak izleyiciyi ekran başında tutmak için yarışıyor. Yılbaşında televizyonda neler var diye araştıranlar için işte, 2020 kanalların yılbaşı programları…

29 Aralık 2019 Pazar 13:04
Yılbaşında televizyonda neler var? 2020 kanalların yılbaşı programları

Yılbaşına sayılı günler kala televizyon kanalları izleyiciyi ekranlara çekmek için içeriklerini hazırlamaya başladı. Yılbaşını evde geçirecek olan kişiler için eğlenceli anlar yaratmak isteyen kanallar, izleyicinin keyif alacağı programları belirliyor. Bazı kanalların 2020 yılbaşı için ekranlara gelecek programları belli oldu. İşte belli olan programlar:

TV8

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanal TV8’de O Ses Türkiye yılbaşı gecesi özel programı yayınlanacak. Bu programda sanat ve spor dünyasının sevilen isimleri Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise’nin jüriliğinde şarkılar söyleyecek.

Star TV

Star TV ekranlarından yılbaşı özel program yayınlanacak. Yayınlanan programda sevilen isimler sahne alacak. İşte bu isimler: Sezen Aksu, Buray, Rafet El Roman, Şevval Sam, Fatma Turgut, Manga, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Serel Yereli, Cem Yenel

Kanal D

Kanal D ekranlarında en çok izlenen komedi programlarından birisi olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan programda izleyiciyi keyiflendirmek için çaba gösterilecek.

Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show programının yayınlanacağı konuşulurken yılbaşı ile ilgili FOX TV, ATV’den herhangi bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:04
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