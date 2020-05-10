Yok Artık filmi konusu ve oyuncuları

2015 yılında vizyona giren Yok Artık filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan film merakla bekleniyor. İzleyiciler Yok Artık filminin konusu ve oyuncularına araştırıyor.

Yok Artık filmi konusu

Yok Artık filminde taksici Fikret’in İstanbul’un yoğun trafiğinde başından geçenleri anlatmaktadır. Taksici Fikret direksiyon başında sürekli “Yok Artık” demesi ve olaylara komik bir şekilde yaklaşması herkesi kahkahaya boğuyor. Bunların yanı sıra ehliyet alma telaşında olan Asuman, iki aşkın arasından ne yapacağını bilmeyen Faruk, kızı kaçırılan Cenk diğer karakterlerdir. Filmde Ceyda’nın da sevgilisinin hafızasını kaybetmesinin ardından işler iyice sarpa sarar. Birbirinden farklı karakterin yer aldığı filmde izleyicileri bolca kahkaha bekliyor.

Yok Artık filmi oyuncuları

Filmde taksici Fikret rolünü Erkan Kolçak Köstendil canlandırırken, Ceyda karakterini Demet Evgar canlandırıyor. İkili şu isimler eşlik ediyor;

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:54