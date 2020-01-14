Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Yol Arkadaşım 2 filmi TV’de ilk kez Star TV ekranlarında olacak. Aşk, kahkaha ve maceraya yolculukta Onur ve Şeref’in başına yine talihsizlikler geliyor.

Yol Arkadaşım 2 ne zaman yayınlanacak?

Yol Arkadaşım 2 filmi Çarşamba günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne?

Avralık’a doğru yolculuğa çıkan Şeref ve Onur ikilisi, pek çok badireyi atlatarak yolculukta dost olmuşlardır. Son 1 yıl içerisinde iş arkadaşı olmakla birlikte ev arkadaşlığı da yapan iki adamın başından aksilikler eksik olmamaktadır. Şeref’in işi, müzik kariyeri yapmak isteyen Onur’a menajerlik yapmaktır.