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Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrolünü üstlendiği Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba Star TV'de! Onur ve Şeref'in maceralarını anlatan Yol Arkadaşım 2 filmi izleyicilere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanıyor.

14 Ocak 2020 Salı 13:58
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Yol Arkadaşım 2 filmi TV’de ilk kez Star TV ekranlarında olacak. Aşk, kahkaha ve maceraya yolculukta Onur ve Şeref’in başına yine talihsizlikler geliyor.

Yol Arkadaşım 2 ne zaman yayınlanacak?

Yol Arkadaşım 2 filmi Çarşamba günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne?

Avralık’a doğru yolculuğa çıkan Şeref ve Onur ikilisi, pek çok badireyi atlatarak yolculukta dost olmuşlardır.  Son 1 yıl içerisinde iş arkadaşı olmakla birlikte ev arkadaşlığı da yapan iki adamın başından aksilikler eksik olmamaktadır. Şeref’in işi, müzik kariyeri yapmak isteyen Onur’a menajerlik yapmaktır.

Yol Arkadaşım 2

Yol Arkadaşım 2 star tv

Yol Arkadaşım 2

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:58
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