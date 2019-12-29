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YOU 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon yayın tarihi ve konusu

Netflix’in en popüler dizisi You’nun ikinci sezonu yayınlanmıştı. Dizinin fanları ikinci sezonu bitirmenin ardından You 3. Sezon ne zaman yayınlanacak diye araştırmaya başladı. İşte You yeni sezon tarihi ve konusu.

29 Aralık 2019 Pazar 18:07
YOU 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon yayın tarihi ve konusu

Netflix’in en sevilen dizilerinden You 2. sezonu ile dün yayınlandı. 2. sezon tüm bölümleri aynı anda platforma yüklendi. Dizinin sevenleri 2. sezonu bitirir bitirmez 3. sezon hakkında planlar yapmaya başladı bile.

YOU

You 3. sezon oyuncu kadrosu: Kimler oynuyor?

İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi Caroline Kepnes’in romanından uyarlanmıştı. Dizinin başrol koltuğunda Joe karakterine hayat veren Penn Badgley yer alıyor. Penn Badgley Gossip Girl dizisiyle adını duyurmuştu. Dizide Penn’e Beck karakterini canlandıran Elizabeth Lail eşlik ediyor.

Dizinin 3. sezonunda Badgley ve ikinci sezonda yer alan Padovan, Pedretti, Ortega’nın yeni sezon oyuncu kadrosunda olması bekleniyor.

You 3. sezon konusu: Neler olacak?

Dizinin ilk sezonunda New York’ta bir kitapçı dükkanı olan Joe’nun Beck ile tanışıp ona aşık olmasını konu edinmişti. Joe’nun Beck’e olan aşkı giderek saplantılı bir hale dönüşmüş ve aşkıyla arasına giren herkesi bir şekilde ortadan kaldırmıştı.

Dizi Caroline Kepnes’in Hidden Bodies adlı romanında uyarlanmıştı. İkinci sezonda hikaye Los Angeles’a taşınmıştı. Joe ikinci sezonda farklı bir hayata başlıyor ve adını Wİll olarak değiştiriyor ve artık yeni ilişkilere doğru yürüyor.

You 3. Sezon yayın tarihi: Ne zaman yayınlanacak?

Dizinin ikinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmıştı. Bu sezonki izlenme sayısı dizinin geleceğini belirleyecek. İzlenme oranlarına göre yeni sezon konusunda karar verilecek.

Dizinin yeni sezonu hakkında net bir bilgi olmazken Aralık 2020 tarihinde yayınlanacağı söyleniyor.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:07
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