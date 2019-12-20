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You dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? You 2. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix platformu üzerinde izleyicileri ile buluşan You dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki ikinci sezonu için araştırmaların yapıldığı You dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Merakla beklenen You dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı. İşte ikinci sezon tanıtım fragmanı..

20 Aralık 2019 Cuma 20:48
You dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? You 2. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix platformu üzerinde ilk sezonu ile yayınlanan You dizisi kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Dizinin ikinci sezonu ile ilgili olarak araştırmaların başladığı bugünlerde beklenilen ikinci sezon fragmanı yayınlandı.

Son olarak kalbi kırık bir şekilde bıraktığımı Joe’nun hayatı uzunca bir süredir kayıp kız arkadaşı Candace’in geri dönmesiyle zindan olmuştur. You dizisinin ikinci sezonunda Joe kız arkadaşı Candace’den kaçarak kendine bir hayat kurmak için Los Angeles’e gelmiştir.

Aşağıdaki kısımda You dizisinin ikinci sezonu tanıtım fragmanı yer almaktadır.

Sonucunda cinayet işlenen bir ilişkinin içerisinden yeni sıyrılmış olan Joe, tekrar birine aşık olmak istemese bile yeni şehrinde Love isminde oldukça etkileyici bir kadınla tanışır. Joe’nun Love’a karşı ne yapacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Berlanti Produtions, Man Sewing Dinosaur, Alloy Entertainment ve Waner Horizon Scripted Television tarafından ortaya konan You dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosuna bakıldığında Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn), Amber Childers (Candace Stone), James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves), ve Chris D’Elia (Henderson) gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

You dizisinin 10 bölümden oluşacak olan ikinci sezonu 26 Aralık tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:48
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