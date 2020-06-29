Yumurcak filminin çekildiği yer…

Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden olan Yumurcak filmi yeniden ekranlarda olacak. Unutulmaz film, Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Türker İnanoğlu üstlenirken, senaristliğini Safa Önal yapmıştır.

Yumurcak Filminin Konusu

Yumurcak filminin oyuncu kadrosunda İlker İnanoğlu, Kartal Tibet, Filiz Akın ve Hulusi Kentmen yer almıştır. 86 dakika süren filmin ayrıca devam filmi olarak Yumurcak Köprüaltı Çocuğu filmi çekildi. Yumurcak filminin çekimleri 1969 yılında İstanbul’un ilçelerinde yapılmıştır.

Yumurcak (İlker İnanoğlu) babası Nihat’la birlikte yaşamaktadır. Yaramazlıkları çok meşhur olan Yumurcak hem sevimlidir hem de afacan. Babası Nihat taksicilik yapmaktayken bir kazaya karışır ve hapse girer. Selma bu sayede oğlu Yumurcak’a ulaşır. Onunla birlikte yaşamak için evine götürür. Fakat Selma ile evlenmek isteyen Faruk, Yumurcak’ı kaçırır ve ona şantaj yapar.