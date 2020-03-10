Zalim İstanbul dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Fikret Kuşkan (Agah)

Deniz Uğur (Seher)

Mine Tugay (Şeniz)

Ozan Dolunay (Cenk)

Simay Barlas (Damla)

Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Yağmur)

Sera Kutlubey (Cemre)

Bahar Şahin (Ceren)

İdris Nebi Taşkan (Civan)

Ayşen Sezerel (Nermin)

Gamze Demirbilek (Nurten)

2020 senesinde Zalim İstanbul dizisinin yapımcısı Şükrü Avşar olarak karşımıza çıkıyor. Avşar Film tarafından ortaya konan Zalim İstanbul dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaryosu ise Aysun Erdoğan, Seda Çakır Avunduk, Özlem Taşağal Yakıcı tarafından kaleme alınıyor. Ayrıca dizinin öyküsü ise Sırma Yanık olarak görülüyor. Görüntü yönetmeni Cengiz Fazlıoğlu ve genel sanat yönetmeni Canan Özkan Arslan olan dizinin oyuncu kadrosu ve oyuncuların hangi karakterleri canlandırdığı aşağıdaki kısımda yer alıyor.