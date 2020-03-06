Zalim İstanbul dizisi son bölüm ne zaman? Zalim İstanbul final tarihi belli oldu!

Avşar Film imzalı, ilk bölümü 1 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık ve Tunus Taşçı'nın birlikte kaleme aldığı Kanal D’nin sevilen yapımlarından Zalim İstanbul’un oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Sera Kutlubey, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay ve Deniz Uğur gibi ünlü isimler bulunuyor. Pazartesi akşamları saatler 20.00 ‘ı gösterdiğinde izleyici ile buluşan Zalim İstanbul’un setinden üzücü haber geldi.

Yayınlandığı ilk günden beri heyecan ile takip edilen Zalim İstanbul’un konusu 3 çocuğu ile Antakya’dan İstanbul’a gelen Seher burada eşi, 2 çocuğu ve yeğeni ile yaşayan Agah Bey’in evine temizlik görevlisi olarak yerleşir. Sonrasında yaşanan olaylar, tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim’in yaşadıkları ne Agah Beyin eşi Şeniz’in sır dolu geçmişi dizeye yön verdi ve konusunu oluşturdu.

2 Mart Pazartesi günü 33. bölümü ile ekranlara gelen son sahnesi ile herkesi heyecanlandıran, Zalim İstanbul’un 34. bölümünün 9 Mart günü yayınlanması bekleniyor. Lost’un verdiği bilgiye göre ise, Zalim İstanbul bu yıl sezon finali yapmayacak ve 9 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara veda edecek. Edinilen bilgilere göre sevilen dizi 38. bölümü ile final yapacak.