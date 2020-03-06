betgram betgram setrabet

İstanbul 18°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Zalim İstanbul dizisi son bölüm ne zaman? Zalim İstanbul final tarihi belli oldu!

2020 yılında birçok dizi ya erken final yaparak ya da yayından kaldırılarak ekranlara veda etti. Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'dan da kötü haber geldi. Bu haberin ardından birçok insan, Zalim İstanbul dizisi son bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak etti. Beklenen haber geldi ve Zalim İstanbul final tarihi belli oldu.

06 Mart 2020 Cuma 15:17
Zalim İstanbul dizisi son bölüm ne zaman? Zalim İstanbul final tarihi belli oldu!

Avşar Film imzalı, ilk bölümü 1 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık ve Tunus Taşçı'nın birlikte kaleme aldığı Kanal D’nin sevilen yapımlarından Zalim İstanbul’un oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Sera Kutlubey, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay ve Deniz Uğur gibi ünlü isimler bulunuyor. Pazartesi akşamları saatler 20.00 ‘ı gösterdiğinde izleyici ile buluşan Zalim İstanbul’un setinden üzücü haber geldi. 

Yayınlandığı ilk günden beri heyecan ile takip edilen Zalim İstanbul’un konusu 3 çocuğu ile Antakya’dan İstanbul’a gelen Seher burada eşi, 2 çocuğu ve yeğeni ile yaşayan Agah Bey’in evine temizlik görevlisi olarak yerleşir. Sonrasında yaşanan olaylar, tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim’in yaşadıkları ne Agah Beyin eşi Şeniz’in sır dolu geçmişi dizeye yön verdi ve konusunu oluşturdu. 

2 Mart Pazartesi günü 33. bölümü ile ekranlara gelen son sahnesi ile herkesi heyecanlandıran, Zalim İstanbul’un 34. bölümünün 9 Mart günü yayınlanması bekleniyor. Lost’un verdiği bilgiye göre ise, Zalim İstanbul bu yıl sezon finali yapmayacak ve 9 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara veda edecek. Edinilen bilgilere göre sevilen dizi 38. bölümü ile final yapacak.

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
La casa de papel 4. sezon tanıtım fragmanı izle!
La casa de papel 4. sezon tanıtım fragmanı izle!
Giray Altınok Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı
Giray Altınok Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı
Çukur'a Barış Arduç takviyesi!
Çukur'a Barış Arduç takviyesi!
Show TV'den 8 Mart Kadınlar Günü tanıtımı
Show TV'den 8 Mart Kadınlar Günü tanıtımı
Survivor Erzak ödül oyununu kim hangi takım kazandı? 6 Mart Survivor 2020 fragmanı
Survivor Erzak ödül oyununu kim hangi takım kazandı? 6 Mart Survivor 2020 fragmanı
Vuslat dizisi neden final yaptı?
Vuslat dizisi neden final yaptı?

Popüler Haberler

6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Abdest alırken nelere dikkat edilmeli
Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir?
Asgari ücretin 2 Bin 700 TL olması için teklif mecliste!
7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Dünya Kadınlar Günü mesajı 2020 yılı hediyelere yazılabilecek mesajlar
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
Nusret kadınlar gününde bedava mı olacak? Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar gününde bedava!
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Ozark yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix Ozark 3. Sezon fragmanı yayınlandı!
Gürcistan para birimi nedir? Gürcistan para birimi TL karşılığı ne kadardır?
Toki sosyal konut başvuru ücreti nasıl geri alınır?
Yasal ve ücretsiz film indirme ve izleme siteleri
Hizmetçiler dizisi tekrar bölümleri hangi günler, ne zaman yayınlanacak?
2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizideki yeni şehirler kimler? La Casa de Papel’in 4. sezonunun tanıtım fragmanı yayınlandı!
Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman? Kurban ve Ramazan bayrarmı ikramiye ödemeler hangi aylarda yapılacak?
Çok Güzel Hareketler 2 Dünya Emekçi Kadınlar Günü skeci beğeni topladı
Hakan Muhafız 3. Sezon Netflix ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
THY Koronavirüs uçuş iptalleri ve seyahat kısıtlamaları neler?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü önemi nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor? Kadınlar günü tarihçesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.